Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

YUEYANG (dpa) - Im ersten Prozess gegen einen taiwanesischen Bürgerrechtler wegen politischer Aktivitäten in China ist der Hochschullehrer Li Ming-che zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Das berichteten taiwanesische und chinesische Medien. Ein Volksgericht in Yueyang in der Provinz Hunan befand den 42-Jährigen am Dienstag der «Untergrabung der Staatsgewalt» für schuldig. Sein Fall schlägt in der freiheitlich demokratischen Inselrepublik und auch international große Wellen. Bei der Verhandlung im September hatte sich der Aktivist im Sinne der Anklage schuldig bekannt. Doch sahen Menschenrechtsorganisationen ein erzwungenes Geständnis..