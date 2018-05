DAMASKUS (dpa) - Von Kurden angeführte Truppen haben im Norden Syriens nach eigenen Angaben einen französischen Dschihadisten mit Verbindungen zum Terroranschlag von Nizza festgenommen.



Es handele sich um Adrien Guihal, der auch unter dem Kampfnamen Abu Usama al-Fransi bekannt sei, teilten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Donnerstag mit. Er sei zusammen mit seiner Frau und anderen Dschihadisten am vergangenen Samstag gefunden worden.

Französische Ermittler verdächtigen Guihal, den Anschlag von Nizza im Sommer 2016 für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert zu haben. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen bestätigt. Laut früheren Medienberichten soll Guihals Stimme in einer Audiobotschaft identifiziert worden sein, dort soll er den Täter der Lastwagen-Attacke mit 86 Todesopfern als «Soldaten des Kalifats» bezeichnet haben.

Auch den Anschlag von Magnanville im Juni 2016 soll Guihal mit einer Erklärung für den IS in Anspruch genommen haben. Damals hatte ein Islamist während der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich einen Polizisten und seine Lebensgefährtin ermordet. Guihal wird nach Angaben aus Justizkreisen bereits seit Juni 2015 mit einem französischen Haftbefehl gesucht.

Die SDF erklärten, Guihal habe sich in der früheren IS-Hochburg Al-Rakka im Norden Syriens versteckt. Dort habe der Mitte 30-Jährige auf die Gelegenheit gewartet, über die Türkei nach Europa zu fliehen.

Die von der Kurdenmiliz YPG dominierten SDF-Truppen kontrollieren große Gebiete im Norden und Osten Syriens. Sie sind im Kampf gegen den IS ein wichtiger Verbündeter der US-geführten internationalen Koalition, die die Extremisten aus der Luft bekämpft.