Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.17

NUNAVUT: Die Passagiere von Swiss-Flug LX 40 waren auf dem Weg von Kloten nach Los Angeles, Kalifornien, als sie nach mehr als 7 Stunden Flugzeit jäh aus der Normalität ihres Fluges gerissen wurden.

Gegen 21 Uhr Ortszeit musste ihre Maschine in der weiten eisigen Einöde der kanadischen Provinz Nunavut, auf dem Provinzflughafen von Iqualuit, einer Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern, notlanden. Die Stadt befindet sich auf Baffin Island im Nordpolarmeer.

Die Notmaßnahme wurde eingeleitet, als sich ein Triebwerk, wie in diesen Fällen vorgesehen, abschaltete, nachdem zuvor Störungsmeldungen von der Turbine abgesetzt wurden, so eine Sprecherin von Swiss. Der Pilot habe daraufhin beschlossen, die Boeing 777-300 notzulanden, die Aktion sei problemlos verlaufen. Alle Passagiere seien nach dem Schrecken versorgt worden und warteten auf ihren Weitertransport zu dem eigentlichen Ziel ihrer Reise, so die Sprecherin.