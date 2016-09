Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.16

NEW YORK (dpa) - Myanmars Außenministerin Aung San Suu Kyi hat der Weltgemeinschaft für die Unterstützung beim Aufbau der ersten zivilen Regierung des Landes am Ende einer langen Militärdiktatur gedankt. «Ich möchte allen danken, die uns auf dem langen Weg geholfen haben, eine wahrlich demokratische, föderale Union aufzubauen», sagte Suu Kyi in ihrer ersten Rede bei der UN-Generaldebatte am Mittwoch in New York. Das Land sei auf dem «harten Weg» verwundet worden. «Es ist etwas, das wir niemandem und keinem Land auf der Welt wünschen.»

Das südostasiatische Land wurde von 1962 bis 2011 von einer Militärdiktatur regiert. Suu Kyi und ihre Partei Nationalliga für Demokratie (NDL) formten nach einem haushohen Wahlsieg im November im Frühjahr die erste zivile Regierung. Die 71-Jährige leitet die Regierung aus dem Außenamt, weil die noch vom Militär durchgedrückte Verfassung ihr das Präsidentenamt verwehrt. Vergangene Woche wurde sie von US-Präsident Barack Obama erstmals im Weißen Haus empfangen, zugleich hoben die USA weitere Sanktionen gegen Myanmar auf.