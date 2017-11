Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.17

BANGKOK: Die größte Mondscheibe dieses Jahres ist am kommenden Sonntag, 3. Dezember, ab 18 Uhr zu sehen.

Laut dem Direktor des National Astronomical Research Institute, Saran Poshyachinda, steht dann der Mond der Erde am nächsten, er ist nur 357.973 Kilometer entfernt. Die Distanz variiert gewöhnlich zwischen rund 357.000 Kilometern im Perigäum, der geringsten Entfernung, und 407.000 Kilometern im Apigäum, der größten Entfernung. Mithin ist er am Sonntag 14 Prozent der Erde näher. Jedoch spielt das Gehirn allen Sternenbeobachtern einen Streich. Es suggeriert, dass runde Objekte in Horizontnähe deutlich größer erscheinen, als wenn sie oben am Himmel stehen. Deswegen ist der Supervollmond am beeindruckendsten, wenn er hinter dem Horizont aufgeht. Den nächsten Supervollmund kündigt Saran für den 2. Januar kommenden Jahres an. Dann beträgt die Entfernung zwischen Erde und Mond nur 356.595 Kilometer.