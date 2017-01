Written by: Redaktion DER FARANG (kabu) | 15/01/2017

BURIRAM: Auf dem Chang International Circuit in Buriram wird auch in diesem Jahr ein Lauf der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) ausgetragen.

Der Kalender weist für die WSBK insgesamt 13 Läufe auf mit Buriram vom 10. bis 12. März. Saisonauftakt ist, wie schon in den vergangenen Jahren, Phillip Island in Australien Ende Februar. Dann steht Thailand auf dem Programm, bevor die Europa-Saison im Motorland Aragon beginnt. Das Saisonfinale ist in Katar Anfang November.