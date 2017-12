Von: Michael Lenz | 10.12.17

KUALA LUMPUR: Der Sunda-Nebelparder ist eine extrem selten gewordene Spezies auf Borneo. Um so größer war die Freude von Tierschützern, als ihnen jetzt in einem Naturschutzgebiet im malaysischen Teil von Borneo ein Weibchen mit zwei Jungtieren in die Kamerafalle gegangenen waren.

Die nur auf Borneo und Sumatra vorkommende Großkatze wird auf der Roten Liste gefährdeter Arten als „gefährdet“ geführt. Experten schätzen, dass nur noch rund 700 der Neofelis diardi durch die Wälder streifen. Durch Rodungen der Wälder verliert der Sunda-Nebelparder zunehmend seinen Lebensraum.