Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.18

PATTAYA: Die Touristenattraktion Sukhawadee House an der Sukhumvit Road in Banglamung hat zum Meer hin öffentliches Land in Besitz genommen und bebaut.

Das haben die Pattaya Marine and Provincial Land Offices und weitere Agenturen bei einer Inspektion festgestellt. Lokale Verwaltungen hatten aus der Bevölkerung Hinweise auf den Eingriff erhalten. Festgestellt wurden illegale Bauten auf öffentlichem Gelände, zudem haben Tourbusse einen 150 Meter langen Fußweg befahren und direkt am Strand geparkt. Die Touristenattraktion hatte von der Verwaltung nur die Genehmigung erhalten, dass Besucher den inzwischen erheblich beschädigten Weg nutzen könnten. Laut Pattayas stellvertretendem Bürgermeister Wichian Pongpanit hat das Sukhawadee House rund elf Rai für sich in Anspruch genommen. Darauf entstanden Gebäude und ein Garten. Gegen das Sukhawadee House soll ein Strafverfahren eingeleitet werden, weiter müssen alle illegalen Bauten abgerissen werden. Der Touristenspot, auch als Chicken Farm bekannt, ist im Besitz von Panya Chotitwan, Eigentümerin des Unternehmens Saha Farms. Es ist einer der größten Exporteure Thailands von gefrorenem Hühnerfleisch.