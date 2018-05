Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.18

Foto: The Nation

HUA HIN: Prachuap Khira Khans Gouverneur Pallop Singhasenee hat am Dienstag die von Medien verbreitete Nachricht, eine Tourist aus Südkorea sei von einem Hai gebissen worden, als falsch bezeichnet.

Ein scharfes Objekt habe die Verletzung am Knöchel des Ausländers beim Schwimmen vor dem Strand Bo Kaew verursacht. Die Wunde des Südkoreaners musste genäht werden. Der Unfall habe sich nicht vor dem Strand Soi Noi ereignet, betonte der Gouverneur. Dort war der 54-jährige Norweger am 15. April von einem Hai am Fuß erheblich verletzt worden. Pallop bestätigte vor den Medien: Es hat bisher nur einen Haiangriff gegeben!.