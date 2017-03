Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.17

SEOUL (dpa) - Südkorea will nach Medienberichten die Belohnung für nordkoreanische Flüchtlinge deutlich erhöhen, die über «geheime Informationen» verfügen. Nordkoreaner, die geschützte Informationen über ihr abgeschottetes Heimatland weitergäben, könnten künftig mit bis zu einer Milliarde Won (817.000 Euro) belohnt werden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf das Vereinigungsministerium in Seoul. Dies sei das Vierfache der bisherigen Summe. Die geplante erste Erhöhung seit 20 Jahren solle gesetzlich geregelt werden.

Ziel sei auch, mehr Mitglieder der Elite in Pjöngjang zur Flucht zu bewegen. Es gehe um Informationen, die für die Sicherheit Südkoreas als wichtig betrachtet würden. Wichtig sei es jedoch, die Nordkoreaner von der Erhöhung wissen zu lassen, wurde ein Ministeriumsbeamter zitiert. Nordkoreaner, die etwa mit einem Militärflugzeug oder einem Schiff flüchteten, könnten sofort mit einer Billion Won belohnt werden.

Aus Nordkorea fliehen jedes Jahr zahlreiche Menschen vor Hunger und Unterdrückung, Berichte über die Flucht von hochrangigen Beamten sind aber selten. In den meisten Fällen fliehen Nordkoreaner über die Grenze nach China. Viele von ihnen gelangen später über dritte Länder nach Südkorea. Im vergangengen August hatte sich Pjöngjangs stellvertretender Botschafter in London nach Südkorea abgesetzt.