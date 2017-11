Südafrikanerin zur Miss Universe gewählt

Von: Björn Jahner | 28.11.17

LAS VEGAS: Am Sonntag wurde im Planet Hollywood Hotel & Casino in Las Vegas der Miss-Universe-Wettbewerb ausgetragen.

Die Südafrikanerin Demi-Leigh Nel-Peters setzte sich gegen mehr als 90 andere Schönheiten durch und sicherte sich den begehrten Titel. Die 22-Jährige gewann damit ein Jahresgehalt und darf für die Dauer ihrer Amtszeit in einem Luxus-Apartment in New York wohnen. Sie hat angekündigt, die mediale Aufmerksamkeit zu nutzen, um sich für den Kampf gegen Aids stark zu machen.