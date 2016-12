Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.16

KAMPHAENG PHET: Eine südafrikanische Lehrerin wurde auf einem Reisfeld von einem Thai misshandelt und vergewaltigt.

Zwei Männer auf einem Motorrad hatten die Frau, die an Schulen Englisch unterrichtet, Samstagnacht zu einer Busstation mitnehmen wollen. Laut dem inzwischen festgenommenen 24 Jahre alten Mann soll sein 29-jähriger Freund ihn aufgefordert haben, an einem Reisfeld zu halten. Dort schlug der Thai die laut schreiende Ausländerin mehrfach in den Bauch und vergewaltigte sie anschließend. Nach Aussage des Freundes verging sich der Thai zwei Stunden an der hilflosen Südafrikanerin. Später wurde sie an einem Markt abgesetzt. Die Polizei wertete Überwachungskameras aus und nahm einen der Täter fest. Die Frau hat ihn inzwischen identifiziert, berichtet „Sanook“ weiter. Der Vergewaltiger soll nach Bangkok geflohen sein. Beide Männer sollen vor der Tat reichlich Alkohol getrunken haben.