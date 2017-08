Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.17

BONDO (dpa) - Nach dem gewaltigen Felssturz in der Schweiz ist die Suche nach acht Vermissten am Freitag fortgesetzt worden. Die Rettungskräfte sind vor allem mit Hubschraubern im Einsatz. Es werden auch Bergungsspezialisten mit Suchhunden in das Geröllfeld abgeseilt, die dort nach Spuren der Wanderer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich im Bondasca-Tal aufhielten, als die Felsmassen am Mittwoch ins Seitental hinter dem Bergdorf Bondo im Kanton Graubünden stürzten und eine Spur der Verwüstung hinterließen.

Die Suchaktion ist gefährlich: Die Geröll- und Schlammlawine, die sich ins Tal geschoben hat, könnte durch Wassereinschuss immer wieder in Bewegung geraten. Es drohen weitere Felsabbrüche.