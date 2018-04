Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.18

CHIANG MAI: Die Behörden haben am Sonntag die Suche nach dem vermissten japanischen Touristen eingestellt.

Der 82-Jährige soll sich am 9. April beim Besuch des Phra Mahathat Naphapholphumisiri am Doi Inthanon verlaufen haben. Dorthin hatte ihn sein thai-japanischer Sohn begleitet. Laut dem Chef des Nationalparks Doi Inthanon, Rung Hirungwong, waren zwei Suchtrupps mit Suchhunden gebildet worden. Einer bestieg hinter dem Chedi weiter den Berg, der zweite rückte 1,5 Kilometer am Fuß des Chedis aus. Da die Helfer bis zum Sonntagabend keine Spur von dem Japaner gefunden haben, bezweifeln sie, dass sich der ältere Mann am Phra Mahathat Naphapholphumisiri verirrt hat. Mitarbeiter des Nationalparks werden aber weiterhin nach ihm Ausschau halten.