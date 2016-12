Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.16

SÃO PAULO (dpa) - Mit seiner Frau Rafaela und Söhnchen Felipe junior verabschiedete sich Felipe Massa in den Urlaub. Der 35-jährige Brasilianer veröffentlichte im Kurznachrichtendienst Twitter ein Foto mit seiner Familie auf einem Flughafen und schrieb dazu: «Auf dem Weg in unsere Ferien!» Es sei Zeit zu genießen, zu entspannen - und nachzudenken. Massa wählte für diese Tätigkeit ein Emoticon, das sich grübelnd das Kinn reibt. Nur worüber will er nachdenken?

Massa hat mit dem Ende dieser Saison seine Formel-1-Karriere beendet. Williams gab für 2017 den 27-jährigen Valtteri Bottas und den erst 18-jährigen Lance Stroll als Fahrerpaarung bekannt. Doch dann gab Weltmeister Nico Rosberg seinen Rücktritt bekannt und Mercedes muss einen Teamkollegen für Lewis Hamilton finden.

Williams soll dem Vernehmen nach ein erstes Angebot der Silberpfeile für Bottas abgelehnt haben. Der BBC sagte Co-Teamchefin Claire Williams nun jedoch: «Wenn wir Valtteri erlauben würden uns zu verlassen, würden wir das nur tun, falls eine erfahrene, zuverlässige Alternative verfügbar wäre, jemand wie Felipe Massa zum Beispiel.»

Der Fast-Weltmeister von 2008 steht Medienberichten zufolge nun in Gesprächen mit Williams über einen Rücktritt vom Rücktritt. Mercedes wird den Nachfolger von Rosberg erst im neuen Jahr präsentieren.