Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.18

HUA HIN: Die Behörde für Meeres- und Küstenressourcen (DMCR) will die Suche nach Haien von Cha-am bis nach Pranburi ausdehnen, um die volle Sicherheit für Schwimmer zu gewährleisten.

In den vergangenen Tagen wurden mindestens sechs Haie im Meer vor dem Strand Sai Noi in Hua Hin gesichtet. Deshalb soll jetzt das Kontrollgebiet ausgedehnt werden. Am 15. April war ein 54-jähriger Norweger bei einem Hai-Angriff vor dem Strand Sai Noi am Fuß erheblich verletzt worden. Die Beamten werten auch Informationen von Fischern aus über die Jagdgründe von Haien. Danach sollen zum Schutz von Touristen und Bewohnern vor den Stränden Sicherheitsnetze gezogen werden. Das erste Netz von 400 Metern Länge und sechs Metern Breite wird in dieser Woche 50 Meter vom Strand Sai Noi entfernt installiert. Das Sicherheitsnetz in etwa vier Metern Tiefe soll nicht nur Haie aufhalten, sondern auch verhindern, dass gefährliche Würfelquallen in Schwimmbereiche gelangen.