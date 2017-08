BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat eine Unwetterwarnung erlassen.

Mit stürmischen Winden und Starkregen muss die Bevölkerung im Norden und Nordosten zwischen dem 27. und 28. August rechnen. Menschen sollten zur eigenen Sicherheit bei einem Unwetter große Bäume, Werbeflächen und instabile Gebäude meiden.



Tropensturm Pakha wütete am Freitag mit Windstärken von 35 Knoten über dem östlichen Teil der Philippinen und erreichte am Samstag das mittlere Südchinesische Meer. Das Sturmfeld zieht voraussichtlich am Sonntag weiter über das nördliche Vietnam und wird für schweren Regen in Nord- und Nordostthailand führen.