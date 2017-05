Bereits am Dienstagabend rückten Gewitterwolken näher und wirkten am Horizont pechschwarz. Auch am Donnerstag gilt: Regenschirm nicht vergessen! Foto: Jahner

PATTAYA: Ein Tiefdruckgebiet aus Myanmar hat Pattaya am Mittwoch erreicht und für langanhaltenden Starkregen und hohen Wellengang gesorgt.

So präsentierten sich die Strände in Pattaya und Jomtien am Mittwoch menschenleer. Der Hafenmeister erteilte ein Ausfahrverbot für kleinere Boote aufgrund stürmischer See. Auch Autofahrer mussten sich in Geduld üben: viele Straßen waren überflutet und für kleinere Fahrzeuge nur schwer passierbar, weshalb es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kam. Auch am Donnerstag ist mit Gewitter und starken Regenfällen zu rechnen.