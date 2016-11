Written by: Redaktion DER FARANG | 30/11/2016

ZÜRICH (dpa) - In der «Blick»-Gruppe des Ringier-Verlags in der Schweiz gibt es eine Reihe personeller Veränderungen: Der 41-jährige Christian Dorer wird zum 1. Februar 2017 neuer Chefredakteur der gesamten Gruppe. Die Funktion werde neu geschaffen, teilte der Verlag am Dienstag mit.



An der Spitze des «SonntagsBlicks» steht künftig Giery Cavelty (40). Katia Murmann (35) wird neue Chefredakteurin Digital der «Blick»-Gruppe. Iris Mayer, davor bei der Deutschen Presse-Agentur, und Peter Röthlisberger, Co-Chefredakteure «Blick»-Desk, verlassen den Angaben zufolge die «Blick»-Gruppe.

Mit Dorer als gesamtverantwortlichem Chefredakteur über alle Titel der «Blick»-Gruppe hinweg «bekommen wir im Newsroom nun eine klare und den heutigen Anforderungen entsprechende Führungsstruktur», sagte Ringier-Chef Marc Walder. Die «Blick»-Gruppe ist die stärkste Medienmarke der Deutschschweiz und erreicht mit ihren Zeitungen und Online-Portalen nach den Daten der WEMF AG für Werbemedienforschung 1,9 Millionen Leser und User pro Tag.