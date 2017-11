Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.17

WIEN (dpa) - Eine umstrittene Studie über islamische Kindergärten in Wien ist laut einer Prüfkommission zumindest punktuell vom österreichischen Außenministerium verändert worden. «Es steht völlig außer Streit, dass es Einfluss von Seiten des Ministeriums gab», sagte Stephan Rixen von der Universität Bayreuth am Mittwoch. Das Außenamt unter ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der nach seinem Wahlerfolg aktuell mit der rechten FPÖ Koalitionsverhandlungen führt, gab die Studie des Islamwissenschaftlers Ednan Aslan in Auftrag.

Aslan beschreibt, dass mehr als 120 Kindergärten in Wien von einzelnen Muslimen oder muslimischen Verbänden betrieben würden. Darunter seien auch Salafisten. Betroffen seien rund 10.000 der insgesamt 86.500 Wiener Kinder in Betreuungseinrichtungen. Obwohl Aslan nicht untersuchte, wie sich die Ansichten der Träger auf die Kinder auswirkten, ging die Studie von einem Niederschlag der Ideologie auf die Pädagogik aus. Kurz verband die Präsentation der Studie mit scharfer Kritik an Sozialdemokraten und Grünen, die in der Stadt regieren.

Neben Korrekturen von Tippfehlern habe es in wenigen Fällen auch Sinnveränderungen durch Zuspitzungen der Außenamts-Mitarbeiter gegeben, bestätigte Rixen. Er hätte sich mehr Sensibilität des Autors Aslan bei dieser «nicht nobelpreisverdächtigen Forschung» gewünscht.

Ein Verstoß gegen die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis konnte aber nicht festgestellt werden, so der Rektor der Universität Wien, Heinz Engl. Es gebe bislang keine genauen Kriterien bei der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik. Dies müsse so schnell wie möglich geändert werden.