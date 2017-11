BANGKOK: Bangkok zählt neben den anderen südostasiatischen Metropolen Yangon, Manila und Jakarta zu den 12 gefährlichs­ten Städten der Welt, schenkt man dem „Safe Cities Index“ des Magazins „The Economist“ Glauben, dessen Ergebnisse im Oktober vorgestellt wurden.

Analysiert wurden 60 Städte nach verschiedenen Kriterien wie Digitale Sicherheit, Gesundheitssicherheit, infrastrukturelle Sicherheit und persönliche Sicherheit. Bangkok belegt in der Studie den 49. Platz mit 60,05 von 100 möglichen Punkten, bemängelt wurden Probleme bei der persönlichen Sicherheit. Zur sichersten Stadt der Welt wurde die japanische Metropole Tokio ernannt, zur gefährlichsten Karachi in Pakis­tan wegen der hohen Zahl an Terroranschlägen.



Laut dem „Safe City Index“ sind die gefährlichsten Städte der Welt:



1. Karachi (Pakistan), 2. Yangon (Myanmar), 3. Dhaka (Bangladesch), 4. Jakarta (Indonesien), 5. Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam), 6. Manila (Philippinen), 7. Caracas (Venezuela), 8. Quito (Ecuador), 9. Teheran (Iran), 10. Kairo (Ägypten), 11. Johannesburg (Südafrika) und 12. Bangkok (Thailand).



Als sicherste Städte der Welt gelten:



1. Tokio (Japan), 2. Singapur (Singapur), 3. Osaka (Japan), 4. Toronto (Kanada), 5. Melbourne (Australien), 6. Amsterdam (Niederlande), 7. Sydney (Australien), 8. Stockholm (Schweden), 9. Hongkong (China), 10. Zürich (Schweiz).