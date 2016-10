Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.16

BANGKOK: In einer Zeremonie auf dem Campus der Universität Thammasat gedachten am Donnerstag Familien der Opfer und Studenten des 40. Jahrestags der blutigen Niederschlagung einer Studentendemonstration durch das Militär am 6. Oktober 1976 und der vielen Toten.

Nach offiziellen Angaben wurden bei den Protesten an der Bangkoker Universität Thammasat 46 Demonstranten von der Armee erschossen und Hunderte verletzt. Augenzeugen zählten unter den jungen Frauen und Männern wesentlich mehr Todesopfer.

Der Rektor der Universität Thammasat, Prof. Dr. Somkid Lertpaitoon, sagte, der 6. Oktober 1976 diene als Warnung für politische Konflikte zwischen unterschiedlichen politischen Ideologien. Die blutige Niederschlagung durch das Militär sei bis heute nicht aufgearbeitet worden, der Tag werde aber in der Erinnerung der jungen Generationen fest verankert bleiben.

Es folgten eine Kerzenzeremonie, die Eröffnung eines „Brunnens der Hoffnung“, die Kranzniederlegung am Mahnmal für den 6. Oktober 1976 und die Übergabe von Almosen an Mönchen.