Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.17

Foto: The Nation

BANGKOK (dpa) - Wegen Majestätsbeleidigung ist ein Student am Dienstag zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Ein Gericht in Bangkok sah es als erwiesen an, dass der 26-Jährige den amtierenden König Maha Vajiralongkorn im Internet verunglimpft habe. Ihm wurde zur Last gelegt, dass er Anfang Dezember auf Facebook einen Artikel weitergeleitet hatte, den der britische Sender BBC kurz zuvor über den neuen König veröffentlicht hatte.

In Thailand ist das Königshaus durch ein strenges Gesetz geschützt. Erst im Januar wurde ein Mann wegen ähnlicher Vorwürfe sogar zu 35 Jahren Haft verurteilt.