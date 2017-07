PATTAYA: Der neue Chef der Chonburi Immigration in Pattaya, Pol. Col. Songprode Siri­sukha, hat angekündigt, die Zügel fester zu ziehen und Ausländer, die ein Langzeitvisum beantragen, genauestens zu überprüfen.

Eine intensive Überprüfung der Antragsteller sei dem Immigration-Chef folgend notwendig, um die Sicherheit der Gemeinschaft und Nation zu gewährleisten. Er kündigte darüber hinaus ein hartes Vorgehen seiner Behörde gegen illegale Einwanderer und internationale Kriminelle an.

Pol. Col. Songprode Siri­sukha trat am 27. Juni seinen Dienst in der Touristenmetropole an.