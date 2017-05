Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.17

CHONBURI: Ein 18-Jähriger hat sich mit einem Stromkabel erhängt, weil ihm seine Freundin nicht ihr iPhone für Spiele geben wollte.

Der Jugendliche war am Sonntag von seinem älteren Bruder in einem Schuppen entdeckt worden. Beim Eintreffen der Polizei lag der Tote auf einem Bett, mit Abdrücken einer Strangulierung am Hals. Das Seil hing über einem Balken. Die 13 Jahre alte Freundin sagte aus, der Jugendliche habe ihr gedroht, er werde sich erhängen, wenn sie ihm nicht das Handy leihen würde. Sie habe ihm nicht geglaubt, berichtet „Pattaya News“. Die Polizei hat die Leiche zur Obduktion freigegeben, um die Todesursache einwandfrei festzustellen.