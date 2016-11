THAILAND: Das Straßenamt hat angekündigt, alle illegal am Straßenrand der Autobahnen errichteten Verkaufsstände abzureißen und gibt den Betreibern drei Monate Zeit, sich nach alternativen Standorten umzuschauen.

„Sie sagen, dass der Aufbau von Ständen zum Warenverkauf ehrliche Arbeit sei, doch widerrechtliches Besetzen öffentlichen Lands ist illegal“, erklärt der stellvertretende Generaldirektor der Behörde, Sarawut Songsriwilai, in der „Bangkok Post“. So würde Sarawut folgend nicht nur der Verkehr, sondern auch Fußgänger durch die illegalen Stände behindert werden. Zudem könnten die Händler in Verkehrsunfälle verwickelt werden. Die Behörde brauche jedoch ein bis zwei Jahre, um landesweit alle illegal an Autobahnen und Fernstraßen errichteten Stände entfernen zu lassen, so Sarawut. Bei der Suche nach neuen Verkaufsstandorten im Umkreis von drei bis vier Kilometern will die Behörde behilflich sein.



Bereits zum Jahresanfang ließ das Straßenamt zahlreiche Verkaufsstände auf der Asia Road in drei Bezirken Ayutthayas zwischen den Kilometersteinen 1 und 30 abreißen. 90 Prozent der Händler sollen der Aufforderung der Behörde bereits Folge geleistet haben, einige baten jedoch um einen zeitlichen Aufschub, informierte Sarawut. Die betroffenen Händler sollen drei Monate Zeit bekommen, ihre Verkaufsstände zu entfernen.