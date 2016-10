HUA HIN: Nachdem im Stadtgebiet die Zahl der Verbrechen gestiegen ist, hat die Polizei das Projekt „Schütze Hua Hin“ initiiert und angekündigt, in Vorbereitung auf die touristische Hochsaison ihre Präsenz zu erhöhen.

„Jetzt ist es an der Zeit zu handeln“, erklärte der Polizeichef der Region 7, Thanayut Wuthijaratthamrong, in der Zeitung „Thairath“. Als Beispiele nannte er die gestiegene Zahl an Übergriffen auf Touristen und die Zunahme von Überfällen auf Minimärkte und Geldautomaten.