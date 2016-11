PATTAYA: Nachdem die Behörden die sogenannten „Zero-Dollar-Touren“ aus dem Verkehr gezogen haben und dadurch in Pattaya die Zahlen chinesischer Urlauber schlagartig eingebrochen sind, setzen viele Händler und Strandbetreiber ihre Hoffnung auf die europäischen Touristen zur anstehenden Hochsaison.

Während manche Liegestuhlvermieter an der Beach Road Einnahmeverluste von bis zu 60 Prozent beklagen, zeigen sich andere Gewerbetreibende an den Stränden sogar erleichtert, dass die Billigtouristen aus der Volksrepublik wegfallen. So verweisen einige Masseurinnen auf die Tatsache, dass ihre Stammkundschaft ohnehin eher aus Europäern und Einheimischen besteht. Betreiber von Speedbooten hingegen setzen seit dem Ausbleiben der Chinesen verstärkt auf Koreaner und Japaner, die sie zur vorgelagerten Koh Larn transportieren.