SIHANOUKVILLE: Kambod­schas Strandmetropole Sihanoukville zieht immer mehr Urlauber an. 1,2 Millionen Touristen zog es alleine schon im ersten Halbjahr an die Traumstrände der Stadt am Meer.

Das waren 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit tragen die Anstrengungen der kambodschanischen Regierung Früchte, durch den Ausbau der Infrastruktur wie Straßen und dem internationalen Flughafen den Zugang zu Sihanoukville zu verbessern. Besonders beliebt ist Sihanoukville bei chinesischen Touristen, die mit einem Zuwachs von sagenhaften 132 Prozent die Spitzenreiter des Wachstums sind. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass im ersten Halbjahr 12,3 Prozent weniger Kreuzfahrtschiffe im Sihanoukville Autonomous Port vor Anker gegangen waren.