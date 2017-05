Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.17

LAS VEGAS (dpa) - Im Prozess wegen Besitzes von Kinderpornografie gegen den deutschen Magier Jan Rouven (39) in Las Vegas gibt es einen weiteren Aufschub.



Das Strafmaß für den Illusionisten aus Kerpen soll nun erst am 30. Juni bekannt gegeben werden, wie am Montag eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Rouven habe sich Ende April von seinen bisherigen Anwälten getrennt und eine neue Juristin mit seinem Fall beauftragt. Damit sei es zu einem neuerlichen Aufschub gekommen.



Rouven hatte sich im November in den USA schuldig bekannt. Die zuständige Richterin in Las Vegas wollte zunächst Mitte März die Strafe festsetzen, dieser Termin war kurzfristig auf den 12. Mai verschoben worden. Die für Freitag geplante Anhörung wurde abgesagt.



Dem Deutschen droht eine lange Haftstrafe. Die Höchststrafe in den drei Anklagepunkten - Empfang, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie - beträgt nach Angaben der Staatsanwaltschaft jeweils 20 Jahre. Rouvens damaliger Anwalt sagte im November, er wolle die Richterin um die geringste Strafe von fünf Jahren bitten.

Der Magier, der mit seiner Show «The New Illusions» in Las Vegas Erfolge feierte, war im März 2016 festgenommen worden. Laut Anklage entdeckten Ermittler des FBI auf Laptops, Festplatten und anderen Geräten in Rouvens Villa Tausende Videos und Fotos, die unter anderem auch Sex mit Kindern zeigen.