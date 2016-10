Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.16

Zum Himmel stinkende Abfalltonnen am Dongtan Beach in Jomtien verderben einem Leser die Strandlaune:

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen schon einige Male wegen dem Dreck und Gestank am Dongtan-Strand E-Mails und Bilder gesandt. Heute nun sende ich Ihnen einmal Bilder von Abfalltonnen, den Gestank kann ich leider nicht schicken, die kurz hinter dem Zugang zum Dongtan Beach auf der linken Seite stehen. Dies in Höhe gegenüber von einem Restaurant, kurz vor dem BB-Hotel. Die Tonnen werden zwar immer geleert. Aber nie gereinigt. Es stinkt bestialisch! Der Fußweg vor diesen Tonnen ist inzwischen schwarz von Fett und was weiß ich nicht alles. Sobald man dort durchläuft oder -fährt entstehen Spuren. Würden Sie bitte meine Nachricht und Bilder an die zuständigen Stellen weiterleiten?

Wolfgang, Jomtien