Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.17

PATTAYA: Ein 39 Jahre alter Stiefvater soll seine fünf Jahre alte Tochter monatelang sexuell missbraucht haben.

Im Kindergarten fiel einem Lehrer am Montag auf, dass das Kind Schmerzen hatte. Es klagte über heftige Beschwerden im Bauch. Der Betreuer brachte das Mädchen zum Banglamung Hospital. Dort stellten Ärzte fest, dass die Genitalien des Kindes vom wiederholten Missbrauch verletzt waren. Die Fünfjährige habe sich dann dem Lehrer anvertraut und berichtet, ihr Stiefvater habe sie immer wieder im Apartment vergewaltigt, sagte Oberst Krissanat Thanasupphanat am Mittwoch. Die Polizei wurde eingeschaltet, der Stiefvater verhaftet. Dieser wies jede Schuld vehement von sich. Er gab zu Protokoll, seine Tochter sei auf der Treppe gestürzt. Der Motorradtaxifahrer aus Udon Thani hatte mit der Muter des Kindes zusammengelebt. Als die Frau vor einigen Monaten nach einer nicht näher bezeichneten Krankheit gestorben war, blieb das Mädchen in der Obhut des Mannes. Er befindet sich in Haft und muss wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes im Alter unter 13 mit bis zu 20 Jahren Haft rechnen.