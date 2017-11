Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

Razzia in einem Massage Parlour. Archivbild: The Nation

BANGKOK: Wallop Tangkananurak, Mitglied des Übergangsparlaments, hat am Donnerstag die Finanzverwaltung nachdrücklich aufgefordert, Massage Parlours und Karaoke-Bars von der Liste aller Waren und Dienstleistungen zu streichen, für die Thais zum Jahresende Steuererleichterungen gewährt werden.

Die Regierung hatte am Dienstag beschlossen, der Bevölkerung beim Shoppen Steuererleichterungen bis zu 15.000 Baht zu gewähren. Damit soll der Konsum gefördert und die Wirtschaft angekurbelt werden. Auf der Liste der Waren und Dienstleistungen, mit denen Thais ab Samstag bis zum 3. Dezember Steuern sparen können, stehen auch Massage Parlours, bekannt als Bordelle, und Karaoke-Bars. Das bezeichnen Kritiker als unmoralisch. Deshalb hat es in den sozialen Netzwerken bereits hämische Kommentare und einen Proteststurm gegeben. Die ehemalige Senatorin Rabeabrat Pongpanich sagte, sollten Massage Parlours auf der „Einkaufsliste“ verbleiben, würde das in Familien zu Konflikten zwischen Mann und Frau führen.