Von: Björn Jahner | 17.12.17

BANGKOK: Der stellvertretende Premierminister Somkid Jatusripitak hat das Finanzministerium angewiesen, die Möglichkeit zu überprüfen, Tourismusanbietern in unpopulären Provinzen einen Steuernachlass zu gewähren oder andersherum denjenigen, die helfen, mehr Urlauber in weniger besuchte Regionen zu bringen.

Denn gemäß Somkid trägt der Tourismus maßgeblich dazu bei, das Einkommen der Lokalbevölkerung zu erhöhen. Auch, wenn sich die wirtschaftliche Lage des Landes langsam verbessert habe, ist die Situation für kleine und mittlere Unternehmen (kurz KMUs) sowie Geringverdiener weiterhin problematisch, weshalb ihnen die Regierung unter die Arme greifen will, betont der Vizepremier in der „Bangkok Post“. Er appelliert an Staatsunternehmen mitzuhelfen, die jeweiligen Ortsbereiche zu entwickeln, um gemeinsam mehr Touristen in die jeweiligen Regionen zu locken. So besuchen jährlich 8 bis 10 Millionen Touristen Chiang Mai, wenn nur 2 bis 3 Millionen von ihnen einen Ausflug nach Lampang buchen würden, könnte das Einkommen der dort beheimateten Menschen erhöht werden, so Somkid.