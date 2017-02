Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.17

BERLIN (dpa) - Der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Kampf gegen den weltweit wachsenden Populismus und für Freiheit und Demokratie in Europa aufgerufen. «Dieses Fundament, das wollen, das müssen wir miteinander verteidigen: Es ist nicht unverwundbar, aber ich bin fest davon überzeugt, es ist stark», sagte der 61-jährige Sozialdemokrat am Sonntag nach seiner Wahl zum Nachfolger von Joachim Gauck in Berlin. Sieben Monate vor der Bundestagswahl am 24. September brachten Union und SPD ihren gemeinsamen Kandidaten in der Bundesversammlung mit gut 75 Prozent durch. Parallel dazu verschärften sie am Wochenende allerdings mit schweren gegenseitigen Vorwürfen bereits den Wahlkampf.

Steinmeier erzielte eines der besten Ergebnisse aller bisherigen Bundespräsidenten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lobte, er werde ein hervorragender Bundespräsident «in schwierigen Zeiten» sein.

Ungewöhnlich deutlich attackierten Steinmeier und Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) in der Bundesversammlung die Politik von US-Präsident Donald Trump. Russlands Präsident Wladimir Putin gratulierte Steinmeier und lud ihn nach Russland ein. Putin hoffe auf eine «produktive Zusammenarbeit», teilte der Kreml in Moskau mit. Gauck hatte Russland in seiner fünfjährigen Amtszeit nicht besucht.

Steinmeier erhielt im ersten Wahlgang 931 von 1.239 gültigen Stimmen. Union und SPD schickten 923 Mitglieder in die Bundesversammlung, von denen aber einige fehlten. Auch Teile von Grünen und FDP hatten ihre Unterstützung für den zwölften Bundespräsidenten angekündigt. Zuletzt war 1999 mit Johannes Rau ein Sozialdemokrat ins höchste Staatsamt gewählt worden.



Steinmeier sagte, die Demokratie in Deutschland habe nach dem Krieg «auf dem Fundament des Westens festen Halt» gefunden. Ohne Trump beim Namen zu nennen, mahnte er: «Wenn dieses Fundament anderswo wackelt, dann müssen wir umso fester zu diesem Fundament stehen.» Er ergänzte: «Wir leben nicht auf einer Insel der Seeligen.» Risiken gebe es auch in Deutschland - «aber kaum irgendwo auf der Welt gibt es mehr Chancen als bei uns». Ohne die Debatte über die Flüchtlingskrise direkt anzusprechen, nannte Steinmeier es wunderbar, «dass dieses Land für viele in der Welt ein Anker der Hoffnung geworden ist».

Vor dem Hintergrund der Diskussion über gefälschte Nachrichten (Fake News) sagte das künftige Staatsoberhaupt: «Wir müssen den Anspruch, Fakt und Lüge zu unterscheiden, an uns selbst stellen.» An die Adresse derer, die ihn nicht gewählt haben, sagte Steinmeier, er wolle dafür arbeiten, auch ihr Vertrauen zu gewinnen. In stürmischen Zeiten, in denen die Welt aus den Fugen zu geraten scheine, komme es auf den Kitt an, der die Gesellschaft auch in Zukunft zusammenhalte.

Lammert mahnte in Richtung Trump: «Wer Abschottung anstelle von Weltoffenheit fordert und sich sprichwörtlich einmauert», wer ein «Wir zuerst» zum Programm erkläre, dürfe sich nicht wundern, wenn es ihm andere gleichtäten - «mit allen fatalen Nebenwirkungen für die internationalen Beziehungen». In einer spontanen Reaktion erhob sich ein Großteil der Mitglieder der Bundesversammlung und applaudierte Lammert stehend, darunter auch Merkel.

Nicht die Werte des Westens stünden in Frage, «aber unsere Haltung - zu Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und den Prinzipien der repräsentativen Demokratie», warnte Lammert. Wenn weder der russische noch der US-Präsident Interesse an einem starken Europa erkennen lasse, «ist dies ein zusätzliches Indiz dafür, dass wir selbst dieses Interesse an einem starken Europa haben müssen».

Merkel sagte in einer Reaktion auf Steinmeiers Wahl: «Ich traue ihm zu, dass er unser Land durch diese schwierigen Zeiten in seiner Funktion sehr gut begleiten wird.» Als Außenminister habe er «in schwierigsten Situationen immer das Fingerspitzengefühl gehabt, Wege zu suchen, Lösungen zu finden». Dies werde ihm auch bei innenpolitischen Fragen helfen. «Er ist ein Mann, der auf die Menschen zugehen kann. Der die Sorgen der Menschen kennt und gleichzeitig auch über die Parteien hinweg immer wieder Kompromisse schmieden konnte.»

Die Kandidaten der anderen Parteien blieben wie erwartet chancenlos. Auf den von der Linken aufgestellten Armutsforscher Christoph Butterwegge entfielen 128 Stimmen - rund 30 mehr, als die Linke in der Bundesversammlung hatte. Der von der AfD nominierte Parteivize Albrecht Glaser kam auf 42 Stimmen - die AfD war offiziell mit 35 Mitgliedern vertreten. Der von den Freien Wählern präsentierte Jurist und TV-Richter Alexander Hold erhielt 25 Stimmen - die Freien Wähler hatten offiziell 10 Mitglieder in der Bundesversammlung. Der von der Piratenpartei nominierte Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers und Europaabgeordneten Martin Sonneborn, bekam 10 Stimmen.

Nur drei Bundespräsidenten hatten bisher bessere Ergebnisse als Steinmeier erzielt: Theodor Heuss erhielt bei seiner Wiederwahl 1954 mit 88,2 Prozent das bislang beste Ergebnis, gefolgt von Richard von Weizsäcker 1989 mit 86,2 Prozent und Gauck 2012 mit 80,4 Prozent. Von Weizsäcker war 1984 für seine erste Amtszeit mit 80,9 Prozent gewählt worden.

Die Amtszeit des neuen Bundespräsidenten beginnt am 19. März, bis dahin ist Gauck noch im Amt. Lammert würdigte den 77-Jährigen: «Das solidarische Miteinander der Bürgerinnen und Bürger lag Ihnen ganz besonders am Herzen.»