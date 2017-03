BURIRAM: Der frühere Motorrad-Weltmeis­ter Stefan Bradl (Foto) geht nach seinem Wechsel zur Superbike-WM vom 10. bis 12. März auf dem Chang International Circuit in Buriram an den Start.

Der 27-Jährige fährt für das Team Honda World Superbike in Salzburg. Der Deutsche wurde im Jahr 2011 Weltmeis­ter in der Moto2-Klasse. In den letzten fünf Jahren fuhr er in der Königsklasse MotoGP. Bradls Teamkollege ist der ehemalige MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden (USA). Das erste Superbike-Saisonrennen für seriennahe Maschinen fand am 25. Februar auf der australischen Phillip Island statt, das Saisonfinale ist in Katar Anfang November.