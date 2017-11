Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.17

LAMPANG: Die Verkehrsteilnehmer der nördlichen Provinz Lampang wurden am Montagmorgen angehalten, äußerste Vorsicht walten zu lassen, da die meisten Straßen in der Region von dichtem Nebel bedeckt waren.



Der Nebel sei auf Bergstraßen, einschließlich der Lampang-Tak-Road in den Bezirken Koh Kha, Somprab und Thoen sowie der Lampang-Ngao-Phayao-Road im Bezirk Ngao, besonders dicht gewesen. Kraftfahrer sollten wegen der schlechten Sichtverhältnisse langsam fahren und Nebelscheinwerfer verwenden, sagte Chakorn Na-Lampang, Chef des Katastrophenschutzbüros des Bezirks Thoen, in der Zeitung „The Nation“. Bei dichtem Nebel, fügte er hinzu, sei es häufig zu Unfällen in dieser Region gekommen.