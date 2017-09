Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.17

THAILAND: Die Schlafmohn-Ernte zur Gewinnung von Opium wird in Nordthailand in 2017 geringer ausfallen als in den letzten Jahren.

Generalleutnant Wichak Siribansob, Kommandeur der 3. Armee, begründet diese Voraussage mit den heftigen, anhaltenden Niederschlägen der letzten Wochen. Der Regen habe dem Schlafmohn geschadet, deshalb werde die Opium-Ernte geringer ausfallen, deshalb hätte die Armee weniger Flächen zerstört. Soldaten der 3. Armee haben in den letzten Monaten 2.349 Schlafmohn-Anbaufelder mit einer Fläche von 1,84 Millionen Rai vernichtet. Die 65 Einsätze erstreckten sich auf die Provinzen Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Tak, Kamphaeng Phet, Nan und Phrae. Opium wird vor allem in den Monaten Oktober und November gewonnen.