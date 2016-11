Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 24.11.16

THAILAND: In einem Weltmeisterschaftskampf trifft Thailands Boxer Stamp Kiatniwat am 31. Dezember in Osaka (Japan) auf den WBA-Fliegengewichtstitelträger Kazuto Ioka.

Der 18 Jahre alte Stamp kommt auf 15 Siege bei 6 K.o.s, sein japanischer Gegner auf 20 Siege (12 K.o.s) und eine Niederlage.