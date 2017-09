Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.17

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will ab Dezember das System „Pun Pun Bike Share“ neu beleben und auf 100 ehemaligen, nicht genutzten Taxiständen 1.000 neue Fahrräder bereitstellen.

Ein privates Unternehmen soll die Fahrräder liefern, die Stadtverwaltung wird das Fahrrad-Sharing fördern und bewerben. Laut Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang werden die bereits genutzten Räder bis Ende Dezember gestrichen und repariert. Die neuen 1.000 Fahrräder sind abschließbar und haben einen QR-Code. Nutzer können über ihr Smartphone den Code scannen. Ein privates Unternehmen soll das Sharing-Programm überwachen. Es will langfristig 10.000 Fahrräder bei einer Online-Registrierung zur Verfügung stellen. „Pun Pun Bike Share“ wurde im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Derzeit sind 500 Fahrräder an 50 Stationen im Einsatz, vorwiegend in den Business-Bezirken Silom, Ratchadamri, Sathorn und Rama I. Das Programm hat nach einem Bericht von „Khao Sod“ inzwischen über 9.000 registrierte Mitglieder.