Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.18

BANGKOK: Mit der Ehrung von Königen, einer Parade und kulturellen Darbietungen begeht Bangkok von Samstag bis Mittwoch kommender Woche sein 236-jähriges Bestehen.

Zu den Veranstaltungen sind Thais und ausländische Touristen eingeladen. Es wird kein Eintritt erhoben. Geboten werden Khon-Masken-Tänze, eine traditionelle Puppenshow und chinesische Oper im Nationalen Theater. Die Parade auf der Ratchadamnoen Avenue beginnt am Samstag um 18.15 Uhr, führt über Sanam Luang zum National Theater und bietet Bangkoker Geschichte und Kultur. Zum Stadtjubiläum haben die Paläste Paruskavan und Bang Khun Phrom geöffnet. Die Regierung hat Thais aufgefordert, in traditionellen Kostümen an der Parade teilzunehmen. Am 21. April 1782 hatten Hindupriester um 6.54 Uhr die Stadtsäule errichtet.