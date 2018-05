Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.18

BANGKOK: Angesichts der Menge der Schilder, die jede verfügbare Fläche einnehmen, hatte Bangkok am Dienstag für die Bürger eine gute Nachricht: Viele sind illegal und müssen verschwinden.

Mehr als 10.000 nicht autorisierte Schilder, Werbetafeln und Wegweiser wurden bereits in den letzten Wochen im Rahmen einer Kampagne für Sauberkeit und Ordnung entfernt, um das Stadtbild zu säubern, so Gouverneur Aswin Kwanmuang. Diese Schilder seien ohne Genehmigung der Stadt aufgestellt worden. „Wir haben auch eine andere Form der Werbung gefunden, in der Unternehmen Leute einstellen, die Schilder tragen, um Häuser oder Eigentumswohnungen in öffentlichen Bereichen zu bewerben. Auch das ist illegal.“ Es drohen Höchststrafen von 5.000 Baht. Laut Aswin sollte die Geldbuße bei Wiederholungstätern erhöht werden. Schilder in Weiß auf grünem Hintergrund können von Regierungsämtern, öffentlichen Unternehmen, akademischen Einrichtungen, Tempeln und anderen religiösen Orten sein und dürfen nur mit Genehmigung des Gouverneursbüros entfernt werden.