BANGKOK: Die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) plant, 100 neue Diesellokomotiven für insgesamt 19,5 Milliarden Baht anzuschaffen.

Gemäß dem stellvertretenden SRT-Direktor Thanongsak Pongprasert, besitzt das Staatsunternehmen 140 Dieselloks, wovon jedoch lediglich 50 bis 60 Prozent betriebsbereit sind. Die neuen Triebfahrzeuge sollen daher zum Teil die ausgemusterten Lokomotiven ersetzen, die weiteren kommen auf den geplanten Doppelspurtrassen zum Einsatz, zum Beispiel von Jira in der Provinz Nakhon Ratchasima nach Khon Kaen und von Khlong Sip in Chachoengsao nach Kaeng Khoi in der Provinz Saraburi. 50 Lokomotiven sollen per elektronischer Auktion (eAuction) angeschafft werden, die restlichen 50 durch Leasing. Geplant ist zudem der Kauf von 186 klimatisierten Diesel-Trams für 13 Milliarden Baht, die auf 300 bis 400 Kilometer langen Strecken zum Einsatz kommen sollen. Beide Projekte wurden dem Transportministerium zur Genehmigung vorgelegt.