Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.18

BANGKOK: Die Spritpreise haben an den Tankstellen ein Drei-Jahres-Hoch erreicht.

Laut dem Amt für Energiepolitik haben die Kraftstoffpreise das höchste Niveau seit dem 18. Februar 2015 erreicht. Weil der Preis für ein Barrel Rohöl fast die 80-Dollar-Marke erreicht hat, zogen Benzin und Diesel nach. Von Januar bis Mitte Mai hat sich der Liter Diesel um über 2 Baht auf jetzt 30 Baht erhöht, Gasohol 91 hat vom Jahresanfang bis jetzt um fast 2,5 Baht auf 30 Baht zugelegt. Samstag lagen die Dieselpreise in Bangkok bei 29,79 Baht pro Liter, während die Preise in vielen anderen Provinzen auf über 30 Baht erhöht wurden: 30,14 in Chiang Mai, 30,2 in Songkhla und 30,22 in Krabi laut dem staatlichen Ölriesen PTT. Die PTT-Website zeigt, dass die Dieselpreise in Bangkok in diesem Monat dreimal gestiegen sind.

Verständlich, dass die Betreiber von Booten und Überlandbussen ihre Tarife neu ordnen wollen. Die Leitung des Boot-Service auf dem Khlong Saen Saep will die Fahrpreise um 1 Baht erhöhen, wenn die Spritpreise nicht bis nächste Woche sinken. Und Sujinda Cherdchai, Präsidentin der Vereinigung der Busbetreiber und Besitzerin des Busunternehmens Cherdchai Tour, will beim Verkehrsminister vorstellig werden und über die Erhöhung der Fahrpreise verhandeln. Die Busbetreiber könnten die erhöhten Ausgaben für Diesel nicht auffangen, sagte Sujinda.