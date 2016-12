Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.16

Jakkrit Panichpatikum war im Oktober 2013 bei der Fahrt mit seinem Porsche in Bangkok getötet worden. Archivbild: The Nation

BANGKOK: Das Strafgericht in Min Buri hat die Witwe eines zweifachen Olympiateilnehmers im Schießen zum Tode verurteilt, weil sie den Mord ihres Ehemanns veranlasst hatte.

Der 40 Jahre alte Jakkrit Panichpatikum war im Oktober 2013 bei der Fahrt mit seinem Porsche in Bangkok getötet worden. Die Schüsse kamen vom Sozius eines Motorrades. Der erfolgreiche Athlet, ein Pistolenschütze, hatte an den Olympischen Spielen in Peking und London teilgenommen.



Das Ehepaar machte mehrfach Schlagzeilen, weil der Mann immer wieder seine Frau geschlagen haben soll. Monate vor den tödlichen Schüssen hatten Ehefrau und dessen Mutter Jakkrit bei der Polizei wegen Misshandlung seiner Ehefrau angezeigt. Bei den Ermittlungen nach seinem Tod gestand die Mutter, den Mord veranlasst zu haben. Doch Polizei und am Montag auch das Gericht glaubten ihr nicht, sie hätte nur ihre Tochter schützen wollen, berichtet die „Nation“.



Das Gericht verurteilte die Witwe und einen Rechtsanwalt, der als Mittelsmann zwischen Ehefrau und Täter fungiert hatte, zum Tode, auch weil sie auf nicht schuldig plädiert hatten. Der Schütze und der Motorradfahrer müssen lebenslang ins Gefängnis.



In Thailand wird in der Regel die Todesstrafe zu einer lebenslangen Haft umgewandelt. Zuletzt waren im Jahr 2009 zwei Drogenhändler über eine Spritze hingerichtet worden.