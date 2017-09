Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.17

Wieder Audi-Dreifacherfolg in der DTM - Ekström Fünfter

Spielberg (dpa) - René Rast hat das dritte DTM-Rennen seiner Karriere gewonnen und Platz zwei in der Gesamtwertung übernommen. Der Audi-Fahrer kam am Sonntag in Spielberg mit 1,025 Sekunden Vorsprung auf seinen Markenkollegen Mike Rockenfeller ins Ziel. Der Schweizer Nico Müller wurde Dritter und sorgte damit wie am Samstag für einen Audi-Dreifacherfolg in der Steiermark. Platz vier sicherte sich Mercedes-Fahrer Gary Paffett aus England. Der schwedische Spitzenreiter Mattias Ekström kam in einem am Ende turbulenten Rennen auf Rang fünf und hat bei noch zwei ausstehenden Rennen noch 21 Punkte Vorsprung auf Rast. Titelverteidiger Marco Wittmann steuerte seinen BMW auf Rang sechs. Pole-Setter Jamie Green aus England verlor einen scheinbar sicheren Sieg wegen Problemen mit dem Getriebe und blieb ohne Punkte.

Zverev bringt Team Europa im Laver Cup 12:6 in Führung

Prag (dpa) - Alexander Zverev hat beim Laver Cup in Prag auch sein zweites Einzel gewonnen und die Führung für Team Europa auf 12:6 ausgebaut. Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich am Sonntag gegen Sam Querrey aus den USA mit 6:4, 6:4 durch. Für einen Sieg am dritten Tag des neu geschaffenen Tennisturniers nach dem Vorbild des Ryder Cups im Golf gibt es drei Punkte. Damit fehlte dem europäischen Team mit Kapitän Björn Borg nur noch ein Punkt zum Gesamtsieg. Zverev hatte am Freitag bereits das Duell mit Kanadas Top-Talent Denis Shapovalov für sich entschieden. Am Samstag holten Roger Federer und Rafael Nadal weitere Punkte für Team Europa. Federer schlug Querrey in zwei Sätzen, Nadal in drei Sätzen Jack Sock. Der Tscheche Tomas Berdych verlor gegen Nick Kyrgios aus Australien. Im mit großer Spannung erwarteten Doppel feierten Nadal und Federer gemeinsam einen 6:4, 1:6, 10:5-Erfolg gegen Querrey/Sock. Das Team Europa bestand aus Zverev (Hamburg), Federer (Schweiz), Nadal (Spanien), Berdych (Tschechien), Marin Cilic (Kroatien) und Dominic Thiem (Österreich). Für die Weltauswahl traten Sock, Querrey, John Isner, Frances Tiafoe (alle USA), Kyrgios (Australien) und Shapovalov (Kanada) an.

Perfekte Woche für Nürnberg - Torspektakel in Darmstadt

Düsseldorf (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat mit dem dritten Sieg innerhalb von acht Tagen seine Aufstiegsambitionen untermauert. Der Fußball-Zweitligist beendete die Englische Woche am Sonntag mit einem 3:1-Derby-Erfolg bei der SpVgg Greuther Fürth. Der VfL Bochum durfte nach zuletzt zwei Niederlagen ebenfalls wieder jubeln: Gegen den FC Ingolstadt gewann der Revierclub mit 2:0. In der dritten Partie des Tages trennten sich der SV Darmstadt 98 und Dynamo Dresden 3:3. Die Tabellenführung hatte Fortuna Düsseldorf bereits am Samstag nach dem 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli von Kurzzeit-Spitzenreiter Holstein Kiel wieder übernommen.

Hannovers Siegesserie gerissen - Löwen bleiben dran

Frankfurt/Main (dpa) - Die Siegesserie der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Der Tabellenführer unterlag im Topspiel des 6. Spieltages am Sonntag beim SC DHfK Leipzig mit 23:25, bleibt aber mit 10:2 Punkten vorerst an der Spitze vor den Füchsen Berlin mit 8:0 Zählern. Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen feierte gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke einen klaren 36:27-Sieg und schob sich mit 8:2 Punkten auf Rang drei vor.

Weltrekord verpasst: Kenianer Kipchoge gewinnt Berlin-Marathon

Berlin (dpa) - Ein Jahr nach seinem Olympiasieg hat der Kenianer Eliud Kipchoge den Berlin-Marathon gewonnen, den erhofften Weltrekord aber verpasst. Auf regennasser Straße setzte sich der 32-Jährige am Sonntag in inoffiziellen 2:03:34 Stunden durch. Kipchoge blieb damit über der Bestmarke von 2:02:57 Stunden, die sein Landsmann Dennis Kimetto vor drei Jahren beim Berlin-Marathon aufgestellt hatte.

Werders Baumann stärkt Trainer Nouri: Intern gibt es keine Diskussion

Bremen (dpa) - Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann hat seinen Trainer nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga gestärkt. «Wir sind absolut von Alex Nouri überzeugt, deshalb gibt es intern keine Diskussionen», sagte Baumann am Sonntag in der Sky-Sendung «Wontorra - der Fußball-Talk». Bremen ist nach den ersten sechs Ligaspielen sieglos und steht auf einem Abstiegsplatz. Nouri hatte vor rund einem Jahr nach einem ähnlichen Fehlstart den Posten von Viktor Skripnik übernommen. Eine Jobgarantie bis zur Winterpause vermied der Manager jedoch.

Trump ruft Football-Fans zum Boykott auf

Bedminster (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag seine Serie von Breitseiten gegen die National Football League fortgesetzt und Fans zum Boykott aufgerufen. Bereits vor sieben Uhr morgens Ortszeit rief er auf Twitter erneut dazu auf, Spieler zu entlassen oder zu sperren, wenn sie es ablehnten, während des Abspielens der Nationalhymne zu stehen. «Wenn NFL-Fans sich weigern, zu Spielen zu gehen, bis Spieler aufhören, unsere Flagge und unser Land verächtlich zu behandeln, dann wird man schnell sehen, dass sich etwas ändert. Feuern oder sperren!»