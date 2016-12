Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.16

MOSKAU (dpa) - Anzeliowitsch relativiert Aussage: «Worte aus dem Kontext gerissen»

Die Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, Anna Anzeliowitsch, hat ihre kritischen Aussagen zum Staatsdoping relativiert. «Natürlich sind meine Worte aus dem Kontext gerissen worden», schrieb Anzeliowitsch am Mittwoch laut Agentur sports.ru in einer Mitteilung. Sie habe in dem einstündigen Interview der «New York Times» vor allem darlegen wollen, dass es vor Antworten der Sportler auf die Vorwürfe und Entscheidungen der Verbände wenig sinnvoll sei, über die Lage zu reden. «Bislang ist nur eine Seite vertreten gewesen», sagte sie. Zuvor hatte die Rusada das angebliche Eingeständnis ihrer Leiterin zu organisiertem Doping dementiert.

Simon Schempp und Vanessa Hinz gewinnen Biathlon auf Schalke

Das deutsche Biathlon-Duo Simon Schempp und Vanessa Hinz hat die 15. Auflage der World Team Challenge auf Schalke gewonnen. Am Mittwoch verwies das Mixed-Team bei der Show-Veranstaltung in Gelsenkirchen die zweite deutsche Mannschaft mit Erik Lesser und Franziska Hildebrand auf den zweiten Rang. Das russische Duo Alexej Wolkow und Olga Podschufarbowa erreichte vor rund 38.000 Zuschauern in der Arena des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 den dritten Platz.

Rad-Olympiasieger und Tour-de-France-Sieger Wiggins erklärt Rücktritt

Der britische Rad-Star Bradley Wiggins hat seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekanntgegeben. Der 36-Jährige schrieb am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite, das Ende dieses Kapitels sei erreicht. Dazu veröffentlichte er ein Foto mit etlichen Trophäen und Trikots. Wiggins war 2012 erster britischer Tour-de-France-Sieger und gewann in diesem Jahr in Rio de Janeiro sein fünftes Olympia-Gold. Allerdings steht er auch seit Monaten im Fokus wegen medizinischer Ausnahmegenehmigungen, die ihm den Gebrauch von Kortikoiden erlaubten. Wiggins leidet unter allergischem Asthma.

Ivanovic beendet Tennis-Karriere nach mehreren Verletzungen

Die ehemalige Tennis-Weltrangliste-Erste Ana Ivanovic hat ihren Rücktritt vom Profisport bekanntgegeben. Die 29 Jahre alte Ehefrau von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger teilte ihre Entscheidung wenige Tage vor Beginn der neuen Saison am Mittwochabend via Facebook mit. Sie könne ihr höchstes Level nicht mehr erreichen. Der größte Erfolg der Serbin war 2008 im zweiten Anlauf der Titel bei den French Open, im gleichen Jahr stand Ivanovic im Endspiel der Australian Open. Nach Verletzungen hatte sie die Saison Anfang September beendet.

Eisbären verlieren gegen Tabellenletzten Krefeld mit 2:3

Die Eisbären Berlin stecken in der Deutschen Eishockey Liga mitten in einer Krise. Zwei Tage nach der 1:7-Klatsche in Ingolstadt verlor der ehemalige Serienmeister am Mittwochabend sogar gegen den Tabellenletzten Krefeld Pinguine mit 2:3 (0:1, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Den Siegtreffer für die Rheinländer, die zuvor neun Spiele in Serie verloren hatten, schoss Marcel Müller in der zweiten Minute der Verlängerung. Mit 48 Punkten aus 34 Spielen gerät die direkte Playoff-Qualifikation für den Tabellenachten Berlin immer mehr ins Gefahr.

FC Málaga befördert Ex-Profi Romero zum Chefcoach

Der spanische Fußball-Erstligist FC Málaga hat den bisherigen Co-Trainer Marcelo Romero zum neuen Chefcoach befördert. Der 40 Jahre alte frühere Profi aus Uruguay tritt die Nachfolge seines bisherigen Chefs Juande Ramos an, der zuvor die Zusammenarbeit mit dem Club aus Andalusien beendet hatte. Romero habe am Mittwoch einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben, teilte der Club mit.

Iwantschuk entthront Carlsen als Schnellschach-Weltmeister

Der Ukrainer Wassili Iwantschuk hat den Norweger Magnus Carlsen als Schnellschach-Weltmeister entthront. In einem spannenden Finale setzte sich der 47-jährige Großmeister aus Lwiw am Mittwoch in Doha/Katar vor den mit 11 Zählern punktgleichen Alexander Grischuk (Russland) und Carlsen durch. Iwantschuk, Carlsen und Grischuk gewannen ihre letzten von insgesamt 15 Partien, so dass sie am Ende die ersten drei Plätze unter sich ausmachten. Iwantschuk setzte dank der besseren Feinwertung durch.

Skiweltverband: Suspendierung russischer Langläufer «gewisses Risiko»

Der Präsident des Internationalen Skiverbandes sieht die FIS nach den weiteren Doping-Enthüllungen gegen russische Wintersportler in einer Vorreiterrolle. «Ich glaube, es ist noch niemand so weit gegangen wie wir», sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper in einem Interview der «Berliner Zeitung» (Mittwoch). Er lehne weiterhin Kollektivstrafen ab. Sechs russische Langläufer waren von der FIS nach dem zweiten Teil des McLaren-Reports über flächendeckendes Staatsdoping in Russland suspendiert worden.

FC Augsburg macht Baum zum Cheftrainer: Langfristig zusammenarbeiten

Der FC Augsburg hat den bisherigen Interimscoach Manuel Baum zum Cheftrainer befördert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Zumindest bis zum Saisonende wird dem 37-Jährigen den Angaben zufolge Alexander Frankenberger als Co-Trainer zur Seite stehen. Der FCA hatte sich zehn Tage vor Weihnachten von Dirk Schuster getrennt und daraufhin Baum, der Cheftrainer des Augsburger Nachwuchses war, zum Interimscoach gemacht. Mit vier Punkten aus zwei Partien erfüllte Baum die Erwartungen der Fuggerstädter.

Rebensburg Dritte bei Riesenslalom am Semmering - Shiffrin siegt

Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom am Semmering Dritte geworden und hat den ersten Podestplatz dieser WM-Saison gefeiert. Die Skirennfahrerin aus Kreuth musste sich am Mittwoch nur Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA und der Französin Tessa Worley geschlagen geben. Bei schwierigen Bedingungen samt heftigem Schneefall fehlten der Olympiasiegerin am Ende 0,18 Sekunden zu Platz eins. Shiffrin dagegen wiederholte ihren Erfolg vom Dienstag und baute damit die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus.

Seidenberg gewinnt mit den Islanders - Rieder-Team verliert weiter

Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat mit den New York Islanders den Positivlauf auch nach der Weihnachtspause in der nordamerikanischen Profiliga NHL fortgesetzt. Das Team aus Brooklyn gewann gegen die Washington Capitals am Dienstag (Ortszeit) mit 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) und feierte den dritten Sieg in Serie. Dagegen hält der Negativlauf der Arizona Coyotes weiter an. Gegen die Dallas Stars muss das Team von Nationalspieler Tobias Rieder beim 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) bereits die fünfte Pleite hintereinander hinnehmen. Rieder bereitete das 1:1 vor.

Nowitzki kassiert mit Dallas deutliche Heimniederlage gegen Houston

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA auch ihr viertes Spiel in dieser Saison gegen die Houston Rockets verloren. Im Texas-Duell unterlag das Team des deutschen Routiniers am Dienstag (Ortszeit) den Gästen klar mit 107:123 und rutschte wieder auf den letzten Tabellenplatz in der Western Conference ab. Nowitzki kam in 14 Minuten auf sieben Punkte und traf lediglich zwei seiner acht Versuche aus dem Feld. Überragender Spieler auf dem Parkett war Rockets-Star James Harden mit 34 Punkten.

Deutscher Darts-Profi Max Hopp scheitert bei WM in Runde zwei

Deutschlands Nummer eins Max Hopp hat den Sprung ins Achtelfinale bei der Darts-WM in London klar verpasst. Der 20-Jährige unterlag am Mittwoch in seiner Zweitrunden-Partie dem Weltranglisten-13. Kim Huybrechts aus Belgien mit 0:4. In seiner Auftaktpartie war dem Idsteiner noch ein Überraschungserfolg gegen den Niederländer Vincent van der Voort gelungen. Nach der Niederlage von Hopp und dem Erstrunden-Aus von Dragutin Horvat sind bei den Titelkämpfen in London keine deutschen Starter mehr dabei.