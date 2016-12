Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.16

MAINZ (dpa) - FC Bayern vorläufig wieder Tabellenführer - 3:1 in Mainz

Der FC Bayern München hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Carlo Ancelotti gewann am Freitag 3:1 (2:1) gegen den FSV Mainz 05. RB Leipzig hat jedoch am Samstag gegen den FC Schalke 04 die Chance, wieder vorbeizuziehen. Mainz ging bereits in der vierten Minute durch Jhon Cordoba in Führung. Der deutsche Rekordmeister drehte die Partie jedoch schnell. Robert Lewandowski (8.) und Arjen Robben (21.) erzielten die Treffer vor der Pause. Lewandowski setzte mit einem Freistoß in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Messi, Ronaldo und Griezmann als Kandidaten für den Weltfußballer

Zürich (dpa) - Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2016 treffen die Dauersieger Lionel Messi und Cristiano Ronaldo erneut aufeinander. Wie der Weltverband FIFA am Freitag mitteilte, stehen der argentinische Superstar und der portugiesische Europameister bei der Auswahl unter den letzten Drei. Zudem ist der Franzose Antoine Griezmann von Atlético Madrid nominiert. Bei den Frauen darf nach Nadine Angerer (2013) und Nadine Keßler (2014) wieder eine Deutsche auf die Auszeichnung hoffen. Melanie Behringer trifft bei der Endauswahl auf die Brasilianerin Marta und Carli Lloyd aus den USA.

Mourinho macht Schweinsteiger Hoffnungen auf Neustart bei ManU

Manchester (dpa) - Bastian Schweinsteiger darf sich Hoffnungen machen, beim Premier-League-Club Manchester United auch über die Transferphase hinaus wieder eine Rolle zu spielen. Das deutete ManU-Trainer José Mourinho bei einer Pressekonferenz am Freitag an. «Im Sommer hatten wir versucht, für Bastian eine neue Zukunft zu finden. Er hat sich entschieden zu bleiben, trotz schwieriger Umstände. Er hat dafür gearbeitet. Dieses kleine Glück des vergangenen Spiels hat er sich verdient», sagte Mourinho über den 32-jährigen Weltmeister.

Hannover festigt Rang drei - St. Pauli holt Punkt, KSC verliert

Berlin (dpa) - Hannover 96 bleibt im Rennen um den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen am Freitag mit 3:2 (1:1) im Verfolgerduell gegen Heidenheim. Damit festigten sie den dritten Platz in der Tabelle. Der Karlsruher SC konnte dagegen im Abstiegskampf nicht punkten. Die Badener verloren gegen Greuther Fürth 1:2 (0:2). Der Tabellenletzte St. Pauli holte dagegen einen Punkt gegen Kaiserslautern.

Sprint-Superstar Bolt und Läuferin Ayana Welt-Leichtathleten

Monte Carlo (dpa) - Supersprinter Usain Bolt und Langstrecken-Ass Almaz Ayana sind die Welt-Leichtathleten des Jahres 2016. Für den 30 Jahre alten Jamaikaner ist es bereits der sechste Titelgewinn nach 2008, 2009, 2011, 2012 und 2013. Gekürt wurde das Duo am Freitagabend bei der «Athletics Award»-Verleihung des Weltverbandes IAAF in Monte Carlo. Bei den Frauen wurde die Äthiopierin Ayana, die bei ihrem Olympiasieg in 29:17,45 Minuten über 10 000 Meter einen Fabel-Weltrekord aufstellte, zur Leichtathletin des Jahres gekürt. Deutsche Athleten kamen nicht in die Endauswahl.

Ski-Ass Rebensburg starke Fünfte bei Weltcup-Abfahrt in Lake Louise

Lake Louise (dpa) - Viktoria Rebensburg hat bei der Weltcup-Abfahrt in Lake Louise mit einem fünften Platz überzeugt. Die Skirennfahrerin hielt trotz großen Trainingsrückstands wegen einer Knieverletzung am Freitag mit den Besten mit. Ihren ersten Sieg im Weltcup holte sich überraschend die Slowenin Ilka Stuhec vor der Italienerin Sofia Goggia und Kajsa Kling aus Schweden. Rebensburg hatte vor dem Speed-Wochenende kaum Abfahrtstraining bestritten, nachdem sie sich Anfang Oktober am Schienbeinkopf verletzt hatte. Neben ihr fuhr auch noch Michaela Wenig als 25. in die Punkte.

Adler Mannheim nach Sieg in Bremerhaven neuer Tabellenzweiter

Stuttgart (dpa) - Die Adler Mannheim haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut und zwei Tage vor dem Topspiel gegen den Spitzenreiter EHC München den fünften Sieg nacheinander gefeiert. Die Kurpfälzer gewannen am Freitag verdient mit 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) bei den Pinguins Bremerhaven und verkürzten als neuer Tabellenzweiter den Rückstand auf den Meister aus München mit nun 45 Zählern auf sechs Punkte. Die Heimserie der Nürnberg Ice Tigers ist dagegen gerissen. Nach sechs Siegen in eigener Halle verloren die Franken mit 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) gegen den ERC Ingolstadt und rutschten in der Tabelle hinter Mannheim auf Rang drei ab.

Patrick Beckert stürmt auf Weltcup-Podest - Zweiter über 5000 Meter

Astana (dpa) - Patrick Beckert ist am Freitag beim Eisschnelllauf-Weltcup in Astana zum ersten Mal nach 15 Monaten auf das Podest gestürmt. Der 26 Jahre alte Erfurter lief über 5000 Meter sein bestes Rennen in diesem Winter und kam in 6:22,09 Minuten auf Rang zwei. Zuletzt hatte der Thüringer im März 2015 als Dritter auf einem Weltcup-Podium gestanden. In Abwesenheit von Rekord-Weltmeister Sven Kramer aus den Niederlanden sicherte sich Peter Michael in 6:21,58 Minuten den ersten Sieg für einen Neuseeländer im Eisschnelllauf-Weltcup.

Rodel-Duo Eggert/Benecken siegt auch in Lake Placid

Lake Placid (dpa) - Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken haben auch den zweiten Weltcup der Saison gewonnen. Wie schon im Vorjahr siegten die beiden Thüringer auch am Freitag auf der schwierigen Bahn in Lake Placid. Auf den zweiten Platz fuhr das US-Duo Matt Mortensen/Jayson Terdiman vor den Winterbergern Robin Geueke/David Gamm. Während Eggert/Benecken nach ihrem Auftaktsieg vergangene Woche im Sauerland ihre Führung im Gesamtweltcup weiter ausbauten, erwischten die Weltmeister und Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt als Achte erneut einen schwachen Tag.