Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.17

WIEN (dpa) - Die Sozialdemokraten in Österreich wollen mit sicheren Pensionen, einem gerechteren Lohn und mehr Steuergerechtigkeit bei den Wahlen im Herbst punkten. Das geht aus dem Entwurf des 209-seitigen «Programms für Wohlstand, Sicherheit & gute Laune» hervor. Es soll am Donnerstag von den 340 Delegierten des SPÖ-Bundesparteirats in Wien beschlossen werden.

Die Kampagne steht unter dem Motto «Ich hol mir, was mir zusteht». Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern sieht das Land vor einer «Richtungsentscheidung» über Gesellschaftsbilder und Zukunftsvisionen. Er wolle, dass der Aufschwung nun bei allen Österreichern ankomme, schreibt Kern im Vorwort des Programms.

In der Sozialpolitik will die SPÖ die Finanzierung der Pflege durch eine zweckgebundene Erbschaftssteuer auf Vermögen von mehr als einer Million Euro sicherstellen. Die daraus erwarteten 500 Millionen Euro sollen in einen Pflegegarantiefonds fließen. In der Migrations-Debatte spricht sich Kern dafür aus, dass Asylanträge in Zentren außerhalb der EU gestellt werden. Integration könne nur bei beschränkter Migration funktionieren. «Wenn Europa mit Migration konfrontiert ist, die über dieses integrierbare Maß hinausgeht, geraten unsere Werte unter Druck. Das müssen wir verhindern.»

Nach dem Bruch der rot-schwarzen Koalition im Mai wählen rund 6,4 Millionen Österreicher am 15. Oktober vorzeitig ein neues Parlament.