Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.17

WASHINGTON (dpa) - Bann oder kein Bann?

Sean Spicer, Donald Trumps Sprecher, hat es nicht leicht. Ist Donald Trumps Dekret, das Staatsangehörige von sieben Nationen und alle Flüchtlinge von den USA fernhält, ein Bann? Dagegen suchte Spicer sich in der Pressekonferenz im Weißen Haus mit Macht zu verwahren: Sicher nicht, gehe es doch nur um Sicherheitsmaßnahmen. Frage: Aber der Präsident habe auf Twitter doch selber vom «Bann» gesprochen? Antwort Spicer: «Ich verstehe.» Frage: «Bringt er etwas durcheinander oder Sie?» «Ich nicht», meinte Spicer. Und fügte hinzu, der Präsident sei nur der Wortwahl der Medien gefolgt.

Proteste gegen Einreiseverbot: Nutzer von Uber rufen zum Boykott auf

Washington (dpa) - Der Fahrdienst Uber hat während der Proteste gegen Donald Trumps Einreisebann den Unmut von Nutzern auf sich gezogen. Entgegen eines Aufrufes von New Yorker Taxifahrern hatte Uber den Betrieb rund um den JFK-Flughafen nicht eingestellt, um gegen Trumps Einreiseverbot zu protestieren. Auf Twitter kursieren unter dem Hashtag #DeleteUber tausende Aufrufe zur Löschung der App. Eine Uber-Sprecherin sagte der dpa: «Wir sind schockiert. Wir wollten den Service aufrecht erhalten, sogar von und hin zum Protest.» Uber kündigte einen drei Millionen Dollar schweren Fonds an, um Fahrer bei dem Einwanderungsprozess zu unterstützen.

Trump verschiebt Reise nach Milwaukee

Milwaukee (dpa) - US-Präsident Donald Trump musste eine geplante Reise nach Milwaukee (Wisconsin) verschieben. In der Stadt am Michigan-See waren erhebliche Proteste gegen den neuen Präsidenten erwartet worden, hieß es beim Sender CNN. Nach Informationen der Lokalzeitung «Journal Sentinel» in Milwaukee hätte Trump am Donnerstag in die Stadt kommen und eine Rede zur Wirtschaft halten sollen.

Trump unterschreibt Order gegen Online-Kriminalität nicht

Washington (dpa) - Donald Trump hatte am Dienstag zum Thema Online-Kriminalität eine namhafte Truppe von Experten zusammengetrommelt. Heimatschutzminister John Kelly, Sicherheitsberater Michael Flynn, New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuiliani - alle lobten Trumps Tatendrang. Die Order zur Cyber Security unterschrieb Trump dann aber nicht. Warum, sagte das Weiße Haus nicht.